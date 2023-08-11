«Ситуация становится горячей»: об опасностях с 11 августа срочно предупредила Василиса Володина – грядет неотвратимое

Астролог и телеведущая Василиса Володина в своем астропрогнозе на неделю с 7 по 13 августа обозначила, что вторая семидневка месяца самая напряженная. Трудности, конфликты, зависть будут наполнять практически каждый день периода. Особенно тяжело людям станет в конце семидневки – с 11 по 13 августа.

«С пятницы по воскресенье Солнце добегает до Венеры с Черной Луной и вступает в конфликт с Ураном. Если в начале недели ситуация была скорее тревожной, скрытой, то сейчас становится яркой, публичной, горячей. Это касается и общественно-политических процессов и межличностных отношений», - предупредила Володина.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Всплывают интриги и обманы, обиженное эго рвется как бочки с порохом. Поэтому осторожность и осмотрительность астролог просит держать при себе.

По материалам Telegram-канала Василисы Володиной