Какие знаки зодиака ждет небывалое везение в ближайшие дни - перерождение, скачок

Дева

Ваша врожденная интуиция в ближайшие дни будет работать на максимум. Вы словно по отчетливому внутреннему голосу начнете двигаться вперед, и откроете что-то новое в своей жизни. Благоприятные перемены ожидаются в личных отношениях и в карьере.

В первой сфере произойдет значительный прогресс. Во второй — переход на более высокий уровень. Девам удастся уверенно идти к намеченной цели. Вас не смогут сбить с толку слова зависти и сомнения от окружающих. Не исключайте вероятности, что кто-то захочет запутать и обмануть. Не слушайте их — доверяйте только интуиции.

Холостые Девы в ближайшие дни могут встретить человека, который напомнить о прекрасном ощущении бабочек в животе. Представители знака, которые уже в паре или браке, готовьтесь к дальнейшему развитию вашего союза.

Возможны приятные известия о беременности, предложении руки и сердца, знакомство с родителями избранника. Карьера Дев в августе также потерпит приятные изменения. Ваши старания не останутся без внимания. Ожидайте повышения или перевода в другой отдел, с более высоко оплатой. Верьте в себя, у вас обязательно все получится.

Рак

В ближайшее время у Раков открывается окно, в котором удастся реализовать свои цели или давний проект. Не стоит торопиться и давать жизнь делу с плохим бизнес-планом или не просчитанным бюджетом. Необдуманный поступок может стоить больших денег, репутации и дальнейшей мотивации. Ракам нужно действовать спокойно, шаг за шагом.

Особенно удача благоволит представителям знака, которые хотят впервые открыть свое дело.

В августе вас еще ожидает некое ментальное перерождение. Этому поспособствует какое-то событие, в котором вы будете просто наблюдателем. Событие с хорошей энергетикой, не пугайтесь. Ракам удастся пересмотреть свои ценности, приоритеты. Вам захочется добавить в вашу жизнь больше тепла, любви и творчества.

Особенно изменений захотят Раки, которые ранее прятали свои эмоции. Творческие представители водной стихии смогут выйти на новый уровень. У вас получится рассказать о себе большому количеству людей, среди которых найдете почитателей. Обязательно попробуйте до конца лета монетизировать хобби и увлечения. Первые результаты будут очень даже не плохими.

Лев

В этом месяце вы как никогда будете собраны. Львам удастся защитить себя и свою семью от многих бед. Ваша интуиция и острый ум легко вычислят обманщиков, искаженную информацию от знакомых и сомнительные предложения для дорогих покупок. Лев, как и полагается королю зверей, встанет на стражу безопасности родных. Затем события в жизни начнут развиваться стремительно и в более приятном ключе.

У Львов скоро ожидается крупное финансовое поступление. Возможно, выпишут премию на работе. Или вы купите счастливый лотерейный билет. Или ваш бизнес начнет расширяться. Звезды подсказывают, что Льву пока что стоит рассчитывать только на себя.

Будьте в хороших отношениях с коллегами или партнерами, но доверяйте лишь своим глазам, ушам и рукам. Удача ожидается и в семейных делах. Старые разногласия с родными будут забыты и прощены. Львам посчастливится наладить общение со всеми, проявив внимание, заботу и эмпатию к каждому.

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