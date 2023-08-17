Прилив сил и деньги: общий гороскоп на осень для всех знаков зодиака

Овен

Осень будет наполнена разного рода неожиданностями. Не удивляйтесь, встретив человека из

своего прошлого или оказавшись втянутым в необычное для вас мероприятие или какую-нибудь

авантюру. Звезды рекомендуют вам воспринимать все подобные происшествия открыто и с

чувством юмора, таким образом вы сможете обернуть любую ситуацию в свою пользу.

Что касается работы, то вам потребуется проявить дисциплинированность и собранность, чтобы

избежать неприятностей и излишнего внимания к себе со стороны начальства. Личная жизнь в

течение осени будет протекать весьма бурно, но существенных изменений на личном фронте не произойдет.

Телец

В начале осени вы почувствуете необычайный прилив сил, творческих идей и вдохновения. В этот момент самое главное – найти этому достойное применение. Смело приступайте к составлению планов на будущее, возьмитесь за дела, которые давно откладываете на потом и постарайтесь проявить себя с лучшей стороны на рабочем месте. Все ваши начинания будут иметь успех.

Кроме того, во второй половине осени вас ждет масса интересных знакомств, которые приведут к

крепким и долгосрочным связям различного характера.

Близнецы

Осенью вам потребуется сделать над собой большое усилие, чтобы войти в обычный трудовой

распорядок и побороть лень. Если вы этого не сделаете, то избежать последствий в виде проблем на работе и дома будет почти невозможно. Чтобы лень вас не одолела, необходимо себя мотивировать, а не ждать потерь и последствий. Практически, то же самое будет происходить и в вашей личной жизни: все будет зависеть от того, проявите вы инициативу или будете сидеть сложа руки.

Рак

Ваше настроение и состояние ума с приходом осени будет удивлять не только вас, но и все ваше

окружение. Склонность к частым переменам настроения и излишнее «витание в облаках» будут

сопровождать вас, практически, ежедневно. Это быстро скажется и на качестве вашей работы и на ваших отношениях с близкими.

Чтобы не рисковать своим рабочим местом и не упускать карьерных перспектив, звезды рекомендуют вам все же взять себя в руки и упорно работать, ведь период мечтательности скоро пройдет, а проблемы будет потом трудно решать.

Лев

Осенью звезды рекомендуют вам посвящать как можно больше времени себе и своим хобби,

развивать свои таланты и заниматься тем, чем вам больше всего хочется. Именно в этот период у вас есть все шансы достичь небывалых высот в своих увлечениях, выйти на новый уровень,

познать себя с новой стороны и получить невероятное удовольствие от любимых занятий. Быть

может, вы даже примите решение резко поменять род деятельности или как-то иначе

разнообразить свои будни.

Дева

Положение Венеры относительно вашего знака и ее соединение с жизнерадостным Юпитером дают повод порадоваться зарождающемуся роману или особенному знакомству, которое обещает яркие перспективы. Все только начинается? Если вы уже состоите в паре, то все, что вы запланировали, поможет вашим отношениям перейти на новый уровень близости. Ваша долгосрочная связь может вновь обрести искру и страсть, если вы будете чаще выходить в свет.

Скорпион

Влияние планет в Вашем знаке с позитивным фокусом на домашнюю зону может заставить Вас нанести последние штрихи на проект, который сделает семейную жизнь более приятной. Прошли через череду взлетов и падений? Принятое Вами решение может вывести ситуацию на новый, позитивный уровень. Возможно, потребуется обсуждение, но если Вы сможете избежать драм и все сложится удачно.

Стрелец

Огненная натура стрельцов этой осенью проявится во всей своей красе, благо, для этого

будут все возможности. Благодаря гармоничному влиянию Юпитера, грядущие месяцы

будут насыщены яркими событиями, и Стрельцы смогут реализовать весь свой потенциал. Главное, ничего не бояться, весь в этом году удача будет на вашей стороне. Не бойтесь взять на себя больше, чем обычно, вы прекрасно со всем справитесь!

Козерог

Вы будете работать с кем-то над ключевым для себя проектом. Хотя деловое общение является ключевым фактором, более глубокое восприятие личности своего делового партнера может помочь Вам установить позитивную связь. Доверяйте своей интуиции, если она подскажет Вам информацию, которая поможет Вам быстрее сблизиться. Имейте в виду, что влияние планет накладывает определенные ограничения на отношения, и, возможно, вам придется проявить гибкость, чтобы избежать разногласий.

Водолей

Размышляете, стоит ли объединять с кем-то усилия? Если да, то положение планет в Вашей социальной зоне может вдохновить Вас на укрепление этой связи. Возможно, вы так хорошо поладите, что ваша дружба станет глубоко личной, а не связанной с группой или общественной деятельностью и это будет для вас большим плюсом. Если это человек разделяет те же интересы, что и Вы, то эта связь может иметь долговременное значение.

Рыбы

Вас может ждать приятный сюрприз уже в начале весны. Однако, учитывая четыре ретроградные тенденции, возможны задержки и сбои, к которым Вам придется приспосабливаться. Не все идет гладко, но все же это может сыграть вам на руку. Если дело окажется не таким уж перспективным, как Вы думаете, у Вас есть возможность отказаться от него и перейти к чему-то более выгодному.

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