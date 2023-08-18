Какие знаки зодиака самые фартовые - если держаться рядом, то передастся

Близнецы

Близнецы по праву считаются самыми везучими знаками зодиака. Они умеют легко подстраиваться под обстоятельства и даже из ужасной ситуации извлекать выгоду. Всё благодаря двойственности натуры, заложенной зодиакальным началом. Близнецу, чтобы поменять взгляды на жизнь достаточно обратиться ко второму «я», а не ломать себя. Поэтому рядом с Близнецами всегда удача, которая рикошетит в их ближайшее окружение.

Лев

Лев также считается фортовым знаком зодиака, но обычно фортуна его крутится вокруг признания и денег. Ему достаточно легко достается богатство и слава, потому что от природы Лев наделен талантом. Если держаться поближе к представителям этого знака зодиака, можно добиться карьерного роста и внушительных премий.

Овен

Овен благодаря своей жгучей огненной энергии способен на многое в карьере. А если Овен получил хорошее образование и силен в экономике, то прекрасной будущее обеспечено и ему, и его родителям, и его детям, и его друзьям. В личной жизни Овен также не лишен фарта, так как стихия огня подпитывает его сексуальность.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».