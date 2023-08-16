У каких знаков зодиака на роду написано - счастье в личной жизни: осенью все придет

Стрелец

Стрельцы этой осенью смогут реализовать свои давние мечты и поможет им в этом их семья. Например, была мечта прыгнуть с парашютом, покататься на байдарке или полетать на воздушном шаре, организуйте приключение и пригласите всю семью. Это сплотит и объединит вас.

Скорпион

У Скорпионов осенью будет всплеск любовной активности, вызванной гормональным подъемом. Вы будете очень привлекательны для партнеров, но, а также велика вероятность беременности. Если вы давно мечтали о малыше, но не получалось, осенью случатся заветные две полоски. Если пока не было ребенка в планах, то стоит его туда быстренько занести.

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