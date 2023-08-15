Каким знакам зодиака пора начать свое дело - удача на пороге

Водолей

Водолеи – это знак зодиака, который способе созидать и создавать, поэтому в условиях наемного сотрудника он чувствует себя недопонятым, зажатым. Не видит возможности, чтобы развернуться и показать свой потенциал, поэтому ему не место в кресле подчиненного. Водолей должен руководить своим делом и сейчас планеты ему помогут укрепиться на новом этапе.

Лев

Лев сам по себе харизматичная личность, которая не может находиться на задворках. Ему нужно быть в центре внимания, а еще лучше сделать центром внимания себя на фоне собственного бизнеса. Осенью планеты предоставят вам массу возможностей, чтобы этого добиться.

Рак

Рак в силу особенностей темперамента не может быть хорошим руководителем. Он слишком мягкий, Раку легко вешает лапшу на свои уши и работает за себя и подчиненных, но, если открыть дело, где вы будете и начальником, и единственным сотрудником, то есть неплохие шансы добиться успеха. Других сотрудников лучше не принимать на работу, а нанимать у сторонних организаций. Это спасет вас от убытков.

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