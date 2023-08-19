Не выходите на улицу! Какие знаки зодиака должны залечь на дно 19 августа

Овны

Сегодня настоятельно рекомендуется остаться дома и не выходить на улицу. Причина не только в повышенном уровне агрессии вокруг, но также в том, что проведение времени вместе с близкими может принести немало пользы для отношений.

Особенно это актуально для Овнов, которые от природы склонны к агрессии. Забудьте о взаимных оскорблениях и придерживайтесь мудрой стратегии - не реагировать на хамство. Всему подойдите с юмором, ведь вы в этом превосходны!

Львы

Львам рекомендуется не перегружать себя, не хвастаться и не проявлять агрессию по отношению к конкурентам и завистникам. Старайтесь избегать новых компаний и проводите время только с теми, кто вас понимает. Умерьте свой пыл и предоставьте возможность другим высказаться.

Стрельцы

А Стрельцам стоит сдержать свою страсть к приключениям и экстриму. На сегодняшний день сумасшедшие поступки могут иметь плачевные последствия. Быстрая езда, катание на самокате или интенсивные тренировки могут привести к травмам. На этот вечер выберите спокойное домашнее развлечение.

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