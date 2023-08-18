Каким знакам зодиака нужно быть осторожными 18 августа - испытания

Овны

Дорогие Овны, сегодняшний день требует осторожности и терпения. Положение планет может вызвать недопонимание между вами и вашими близкими. Будьте внимательны к своим словам и стремитесь выражаться просто и понятно.

Львы

Сегодня ваши умственные способности будут испытаны. Важно внимательно следить за всеми делами и не упускать ничего из виду. Если у вас есть проект, требующий согласования с вышестоящими, лучшее время для этого будет с 14:15 до 15:50.

Девы

День может вызвать у вас чувство тревоги. Не беспокойтесь, это всего лишь этап жизни, и вскоре все наладится. Проведите время с близкими людьми или займитесь деятельностью, которая поможет вам чувствовать себя спокойно и расслабленно. Это поможет снять напряжение.

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