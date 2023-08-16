Это все Марс! Какие три знака зодиака ждут изменения с 16 августа

В целом, сегодняшний день оставляет нейтральное впечатление, но для представителей земной стихии он может оказаться весьма удачным.

Тельцы

Ваши мысли и действия гармоничны, что позволяет вам осуществить идеи, даже если это требует выхода из зоны комфорта. Сейчас самое время сделать решительный шаг! Вы готовы к новым вызовам и переменам, которые могут привести вас к успеху.

Девы

Вам стоит обсудить финансовые вопросы с кем-то, так как Меркурий находится в вашей денежной зоне, и это отличный момент для получения необходимого совета.

Козероги

Благодаря динамичному влиянию Марса, вы скоро сможете воспользоваться возможностью, которая принесет вам дополнительный доход, даже если это будет происходить постепенно.

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