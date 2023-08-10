Судьбоносное перерождение на 180 градусов: Володина назвала счастливчиков осени — деньги и любовь

Астролог Василиса Володина считает, что удача осенью будет целиком и полностью на стороне Тельцов. По ее мнению, представители этого созвездия смогут добиться небывалых высот и повернуть свою жизнь на 180 градусов.

«Деньги и любовь не заставят себя долго ждать. Но я напоминаю, что фортуна любит смелых, поэтому надо сделать первый шаг, а судьба за это отблагодарит», — заявила она.

Володина добавила, что Тельцы смогут и отдохнуть осенью. Их ждет нереально интересное время.

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