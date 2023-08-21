Самые вспыльчивые знаки зодиака – быстро мстят за обиду

Они в любой момент могут наломать больших дров. А на вопрос, зачем вы это сделали, могут просто сказать: «Психанул». Психанув, эти люди скандалят, разводятся, теряют деньги, совершают безумные поступки, которые меняют их жизнь на 180 градусов.
О самых вспыльчивых знаках зодиака Teleprogramma.pro рассказала ясновидящая, шаманка, финалистка шестого сезона «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова.
Овен
Овен, как представитель огненной стихии, быстро закипает и долго остывает. Чтобы вывести представителя этого знака зодиака из себя, не нужно стараться.
Бросьте искру, а он сам накрутит себя и раздует пламя, которое будет очень непросто потушить. На эмоциях Овны рушат брак, увольняются с работы и ставят точку на дружбе.
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Лев
Львы не просто вспыльчивы, но и долго держат в памяти обиды. Достаточно один раз перейти Льву дорогу, чтобы обеспечить себе серьезного врага.
Он не прощает нанесенных обид, если за этим не последовало раскаяние и вымаливание прощения.
Стрелец
Стрелец вспыльчив, но отходчив. Его может разозлить любая мелочь: косой взгляд, неосторожная фраза. За обиду Стрелец мстит быстро и резко – критикует и оскорбляет недоброжелателя.
Потом он поймет, что ни косого взгляда, ни обидной фразы на самом деле не было, а просто вспыльчивый Стрелец все не так понял.
Подробнее о прогнозах Кажетты Ахметжановой можно прочесть на ее странице во ВКонтакте.
Кажетта Ахметжанова. Фото: Global Look Press