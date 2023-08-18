Кто из женщин среди знаков зодиака любит мужчин постарше — прячутся за их спинами

Эти женщины еще с ранних лет влюбляются не в ровесников, а в мужчин постарше. Им кажется, что опытные представители сильного пола и умнее, и интереснее, и могут защитить от любых жизненных невзгод. Психологи объясняют этот фактор отсутствием в жизни девушки отца.
А биоэнерготерапевт, ясновидящая и таролог Галина Янко напоминает, что на любовь к зрелым мужчинам влияет и знак зодиака. Итак, кто же отдаст предпочтение таким представителям сильного пола?
Близнецы
Близнецы — очень ветреные в плане отношений. Им сложно выстраивать долгосрочные связи, так как натура Близнецов стремится к моногамии.
Обуздать характер или принять темперамент таких женщин способен только взвешенный мужчина, а он будет постарше.
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Весы
Весы своими взглядами на жизнь поражают окружающих, потому что их установки кажутся зрелыми, взвешенными, не по годам человека, который их транслирует.
Поэтому со сверстниками и мужчинами младше у Весов не складываются отношения. Они не доросли до представителей этого знака зодиака духовно и не понимают их, в отличие от партнеров постарше.
Рыбы
Рыбы настолько чувственные и ранимые женщины, что ровесникам бывает с ними очень трудно, а мужчины помладше совсем их не понимают. В то время как в более старших возлюбленных представительницы этого знака зодиака находят отдушину.
Они прячутся за широкими спинами таких мужчин, которые ограждают их от внешнего мира, и успокаиваются.
Подробнее о прогнозах Галины Янко можно прочесть на ее странице «во ВКонтакте».
Галина Янко. Фото: личный архив