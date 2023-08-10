Решающая миссия Львов, Дев, Стрельцов и Рыб в 2023 году: объявила Володина

Василиса Володина в своем телеграм-канале поделилась прогнозом на 2023 год, назвав знаки зодиака с особой миссией.

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Львы станут тем знаком, который будет весь год повышать свой потенциал, это обеспечит ему продвижение по карьерной лестнице. Юпитер окажет поддержку лишь тем, кто готов учиться, превозмогать трудности и идти к своей цели.

Девам придется вспомнить, какую роль в жизни играет любимый человек. Если они проявят эгоизм, то, возможно, потеряют вторую половинку. Сейчас от них зависит многое в отношениях. Любимые будут нуждаться в их поддержке.

«В ближайшие месяцы вам предстоит открыть для себя, что брак — это не только романтика, но и необходимость поддержать партнера, если ему непросто», — добавила астролог.

Стрельцам в год Водяного Кролика обязательно нужно найти отдушину — любимое хобби. Это принесет и пользу, и удовольствие. Они устали от рутины и скуки. А вот любимое дело разгонит эти хмурые тучи.

Рыбы захотят спрятаться в своем маленьком мирке. Они сформируют вокруг себя тесный круг общения. Глобальный вектор этого знака зодиака в год Водяного Кролика будет связан с уединением.