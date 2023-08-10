Овны, Близнецы, Девы, Козероги и другие знаки — главные везунчики на неделе с 14 по 20 августа

Астрологи назвали знаки зодиака, которые могут рассчитывать на поддержку небесных светил — им будет покровительствовать сама Вселенная. Эти баловни судьбы точно знают, как добиться успеха там, где другие потерпели неудачу. Они будут обласканы везением. Удача сулит им важные свершения на неделе с 14 по 20 августа.
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Для Овнов этот период вполне позитивен. Неделя обещает быть деятельной, проницательной и щедрой на нестандартные решения. И еще очень энергичной — даже слишком, пожалуй. Избыток энергии может стать причиной бессонницы в выходные. Но в основном неделя превосходна, свой максимум этот знак зодиака продемонстрирует в четверг-пятницу.
В середине следующей недели повелитель Близнецов — Меркурий станет ретроградным. И если им не хочется отложить какие-то важные дела на целый месяц, то лучше посвятить остаток недели тому, чтобы разгрести авгиевы конюшни. Благо этот период вполне подходит для свершений: Близнецы сейчас полны энергии, решительны и остроумны.
Ракам этот период обещает отчаянную жажду успеха и признания — буквально любой ценой. Звезды все же советуют им обойтись только позитивными достижениями. Лучший день недели для этого знака зодиака — пятница.
Вся прошлая неделя у Дев заслуживала самых лестных слов. Нынешняя практически ни в чем ей не уступает. И можно сказать, что даже превосходит. Энергии по-прежнему много, но теперь у этого знака зодиака больше шансов распорядиться ею самым оптимальным образом. Это прекрасное время для начала новых важных проектов. Им не стоит откладывать большие дела, за них нужно смело браться.
За исключением четверга, который будет заторможенным и несколько депрессивным в эмоциональном плане, для Козерогов вся неделя выглядит сравнительно благополучно. Правда, события могут развиваться медленнее, чем им бы хотелось, но «пришпорить» их не получится. И тем более не стоит работать в выходные. Лучше посвятить это время отдыху с друзьями.
Для Рыб первая половина недели вполне благоприятна, особенно понедельник, поэтому входить в неделю нужно без предисловий. После среды этому знаку зодиака придется контролировать свои эмоции. Лучше не заниматься в это время чем-то важным. Пик напряженности влияния придется на пятницу, затем станет легче.
По материалам 7days