Овны, Близнецы, Девы, Козероги и другие знаки — главные везунчики на неделе с 14 по 20 августа

Астрологи назвали знаки зодиака, которые могут рассчитывать на поддержку небесных светил — им будет покровительствовать сама Вселенная. Эти баловни судьбы точно знают, как добиться успеха там, где другие потерпели неудачу. Они будут обласканы везением. Удача сулит им важные свершения на неделе с 14 по 20 августа.

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Для Овнов этот период вполне позитивен. Неделя обещает быть деятельной, проницательной и щедрой на нестандартные решения. И еще очень энергичной — даже слишком, пожалуй. Избыток энергии может стать причиной бессонницы в выходные. Но в основном неделя превосходна, свой максимум этот знак зодиака продемонстрирует в четверг-пятницу.

В середине следующей недели повелитель Близнецов — Меркурий станет ретроградным. И если им не хочется отложить какие-то важные дела на целый месяц, то лучше посвятить остаток недели тому, чтобы разгрести авгиевы конюшни. Благо этот период вполне подходит для свершений: Близнецы сейчас полны энергии, решительны и остроумны.

Ракам этот период обещает отчаянную жажду успеха и признания — буквально любой ценой. Звезды все же советуют им обойтись только позитивными достижениями. Лучший день недели для этого знака зодиака — пятница.

Вся прошлая неделя у Дев заслуживала самых лестных слов. Нынешняя практически ни в чем ей не уступает. И можно сказать, что даже превосходит. Энергии по-прежнему много, но теперь у этого знака зодиака больше шансов распорядиться ею самым оптимальным образом. Это прекрасное время для начала новых важных проектов. Им не стоит откладывать большие дела, за них нужно смело браться.