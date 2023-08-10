Что объединяет Близнецов, Дев, Стрельцов и Рыб — в этом их сила и преимущество

Шаманка Кажетта Ахметжанова поделилась прогнозом, назвав главное достоинство и преимущество Близнецов, Дев, Стрельцов и Рыб. Есть то, что их объединяет. Эта черта сулит им счастье в жизни и процветание — в этом заключена их сила.

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Близнецы, Девы, Стрельцы и Рыбы известны в астрологии как 4 мутабельных знака. Они больше других готовы к изменением в мире и могут похвастаться удивительной способностью — с оптимизмом встречать каждый день, какие проблемы бы он не принес.

Их главная сила в том, что они умеют извлекать уроки из прошлых ситуаций и не повторять тех же ошибок. Они легко принимают перемены.

Ко всему прочему, они отличаются природной гибкостью ума, способностью к быстрой адаптации к любым условиям.

«Представители этих знаков способны придать разумный и позитивный поворот любой ситуации, доведя ее до благополучного завершения», - добавила шаманка.

По материалам marieclaire