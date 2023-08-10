Определен знак зодиака, который через 7 дней сорвет денежный куш: богатство неминуемо

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Скорпионы справятся с этой задачей довольно просто, ведь по сути они обладают некоторым даром ясновидения, который иногда у них проявляется. Сейчас наступил как раз тот самый период, когда данная способность пригодится.

Эти люди поймут, откуда идет поток денег и чутко отреагируют на него, сделав хорошее вложение, начав определенный проект, познакомившись с важным человеком.

Вместе с тем Скорпионам стоить быть бдительными в обращении с деньгами и избегать рискованных операций.

Источник: rsute.ru.