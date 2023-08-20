Кто из знаков зодиака мог бы быть хорошим ресторатором - разбирается в еде

Эти люди прекрасно разбираются в кухнях народов мира, являются хорошими организаторами и открывают рестораны, куда не зарастает народная тропа.
Многие из них и сами могут быть хорошими поварами, а уже потом организовывают и собственные заведения общепита. Например, известный российский ресторатор Аркадий Новиков начинал свою карьеру с работы шеф-поваром.
Кто из знаков зодиака мог бы быть хорошим ресторатором? Об этом Teleprogramma.pro рассказала ясновидящая, шаманка, финалистка шестого сезона «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова.
Телец
Тельцам легко работать с мясом и птицей. Из этих продуктов они создают настоящие кулинарные шедевры.
Причем Тельцы одинаково вкусно могут запечь продукт в духовке, зажарить на сковородке или приготовить на гриле. Это отличительная особенность, дар или талант. Как не назови, все равно будет вкусно.
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Козерог
Козероги великолепно чувствуют баланс, поэтому им так легко дается балансировка вкусов с помощью специй и приправ.
Они способны даже самое простое блюдо превратить в самое настоящее произведение искусства, потому точно знают сколько положить в салат соли, а сколько прованских трав.
Рыбы
Рыбы – замечательные кондитеры. Они прекрасно разбираются в особенностях заварного и масляного крема, знают, как пропечь и пропитать коржи, а также сильны в декорировании своих сладких шедевров.
Подробнее о прогнозах Кажетты Ахметжановой можно прочесть на ее странице во ВКонтакте.
Кажетта Ахметжанова. Фото: личный архив