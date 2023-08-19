Кто из мужчин среди знаков зодиака любит женщин постарше

Пока одни мужчины выбирают юных прелестниц, другим нравятся дамы в самом соку. В народе их называют милфами.
Кто же из знаков зодиака выбирает опытных женщин? Об этом Teleprogramma.pro рассказала таролог, биоэнерготерапевт и ясновидящая Галина Янко.
Телец
Тельцы подвластны стихии земли, поэтому они считаются надежными, преданными, семейными, но . также и приземленными в своих желаниях.
Молодые девушки часто сбегают от таких парней, которые не умеют мечтать. А вот дамам постарше нравится их приземленность и надежность.
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Рак
Рак, напротив, не приземленный, его течением несет. Молодого, активного и амбициозного мужчину-Рака очень трудно удержать рядом.
И только опытная женщина лет на 10-15 старше сумеет дать ем нужную свободу для реализации и спокойную гавань, куда Рак будет рад возвращаться.
Козерог
Козероги отличаются упертостью, которую молодым девушкам сложно, а порой и невозможно принять. Со сверстницами и партнершами младше Козероги будут вести вечный бой.
В то время, как зрелые женщины способны принять эту черту характера и сглаживать конфликтные ситуации.
Подробнее о прогнозах Галины Янко можно прочесть на ее странице во ВКонтакте.
Галина Янко. Фото: личный архив