Кто из мужчин среди знаков зодиака любит женщин постарше

Пока одни мужчины выбирают юных прелестниц, другим нравятся дамы в самом соку. В народе их называют милфами.

Кто же из знаков зодиака выбирает опытных женщин? Об этом Teleprogramma.pro рассказала таролог, биоэнерготерапевт и ясновидящая Галина Янко.

Телец

Тельцы подвластны стихии земли, поэтому они считаются надежными, преданными, семейными, но . также и приземленными в своих желаниях.

Молодые девушки часто сбегают от таких парней, которые не умеют мечтать. А вот дамам постарше нравится их приземленность и надежность.

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Рак

Рак, напротив, не приземленный, его течением несет. Молодого, активного и амбициозного мужчину-Рака очень трудно удержать рядом.

И только опытная женщина лет на 10-15 старше сумеет дать ем нужную свободу для реализации и спокойную гавань, куда Рак будет рад возвращаться.