«Обстоятельства против вас: Глоба сделал тревожное предсказание на 10 августа

Вся вторая неделя августа, судя по прогнозу астролога Богдана Глобы, - это время тревог, расстройств и трудностей. Вот и 10 августа, в четверг, сын Тамары и Павла Глобы обратился к людям с предупреждением о негативных вещах. Лишь в середине дня можно будет немного выдохнуть. Но расслабляться, очевидно, не стоит.

«Суетливый четверг выявляет «неумных людей» в окружении. Кажется, что обстоятельства против вас, но к середине дня все устаканивается. Приходят новые контакты. Ночью будьте предельно осторожны», - дал наставления астролог в Телеграм-канале.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»