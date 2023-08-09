Заглянем в будущее: какая участь уготована в старости Раку, Льву и Деве — как проведут осень жизни разные знаки зодиака

Пожилая пара занимается йогой и медитацией. Фото: Global Look Press

Всегда интересно знать, что будет дальше.

Какой будет ваша старость, зависит не только от ген, но и от того, под какой звездой вы родились.

Какая участь ждет во время осени жизни родившихся под созвездием Рака, Льва и Девы? То есть летом и в первые дни осени.

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Раков ждет старость в окружении родственников. Только такая будет для них в радость. Если же Раки останутся одни, впадут в меланхолию и депрессию.

Львы постоянно будут рассказывать близким истории из своей жизни, героические, конечно же, в которых они выглядят на высоте. Те, кто слушать откажутся, рискуют обидеть Льва навсегда.

Девы будут тщательно планировать свои дни и жить в строгом соответствии с графиком.

По материалам gurni.ru

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