Заглянем в будущее: какая участь уготована в старости Раку, Льву и Деве — как проведут осень жизни разные знаки зодиака

Какой будет ваша старость, зависит не только от ген, но и от того, под какой звездой вы родились.
Какая участь ждет во время осени жизни родившихся под созвездием Рака, Льва и Девы? То есть летом и в первые дни осени.
Раков ждет старость в окружении родственников. Только такая будет для них в радость. Если же Раки останутся одни, впадут в меланхолию и депрессию.
Львы постоянно будут рассказывать близким истории из своей жизни, героические, конечно же, в которых они выглядят на высоте. Те, кто слушать откажутся, рискуют обидеть Льва навсегда.
Девы будут тщательно планировать свои дни и жить в строгом соответствии с графиком.
По материалам gurni.ru