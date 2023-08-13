Кто из знаков зодиака абсолютно равнодушен к моде – наденут нафталиновый свитер с оленями

Иногда эти люди уверены в том, что мода выходит из моды, а вот стиль – никогда. Хотя не исключено, что они могут наплевать и на то, и на другое.

Рассказывают, что известный художник Сергей Калмыков ходил по улице в нарядах безумных расцветок, но это же не мешало ему быть гением. При этом знаменитый авангардист был абсолютно равнодушен к моде.

Кто из знаков зодиака абсолютно беспристрастен к модным тенденциям? Тройку товарищей с подобными взглядами в разговоре с Teleprogramma.pro назвала таролог Саона.

Овен

Мода не входит в сферу интересов Овна, поэтому он предпочитает старую добрую классику.

В гардеробе Овна не найти трендовых вещей, но это не мешает представителю этого знака зодиака выглядеть стильно. Секрет кроется в правильно подобранной базе.

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Телец

Телец ценит в одежде практичность и комфорт, поэтому выбирает удобные модели и спокойные цвета, а такие мелочи, как тренды его интересуют в последнюю очередь. В отличие от Козерога он одевается не старомодно, но и не модно тоже.