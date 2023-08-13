Кто из знаков зодиака абсолютно равнодушен к моде – наденут нафталиновый свитер с оленями

Кадр из фильма «Дневник Бриджит Джонс»   

В разговоре с Teleprogramma.pro таролог Саона назвала представителей зодиакального созвездия, которые совсем не интересуются модными новинками

Иногда эти люди уверены в том, что мода выходит из моды, а вот стиль – никогда. Хотя не исключено, что они могут наплевать и на то, и на другое.

Рассказывают, что известный художник Сергей Калмыков ходил по улице в нарядах безумных расцветок, но это же не мешало ему быть гением. При этом знаменитый авангардист был абсолютно равнодушен к моде.  

Кто из знаков зодиака абсолютно беспристрастен к модным тенденциям? Тройку товарищей с подобными взглядами в разговоре с Teleprogramma.pro назвала таролог Саона.

Овен

Мода не входит в сферу интересов Овна, поэтому он предпочитает старую добрую классику.

В гардеробе Овна не найти трендовых вещей, но это не мешает представителю этого знака зодиака выглядеть стильно. Секрет кроется в правильно подобранной базе.

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Телец

Телец ценит в одежде практичность и комфорт, поэтому выбирает удобные модели и спокойные цвета, а такие мелочи, как тренды его интересуют в последнюю очередь. В отличие от Козерога он одевается не старомодно,  но и не модно тоже.  

Козерог

Козероги обычно настолько зациклены на собственных потребностях и своей значимости, что в их мире ценностей нет места такой мелочи, как мода.

Они совершенно не следят за трендами, поэтому в 2023 году могут спокойно наряжаться в одежду, которая пользовалась успехом в 2007-м.

Подробнее о прогнозах Саоны можно прочесть на ее официальном сайте

Саона. Фото: личный архив  

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