Кто из знаков зодиака всегда дает в долг - верит людям

Все друзья и родственники знают, что эти люди всегда дадут в долг. Если вам нужно дожить до зарплаты, а финансы поют романсы, смело обращайтесь к ним.
А среди каких знаков зодиака чаще всего встречаются такие великодушные личности? Об этом Teleprogramma.pro рассказала таролог Саона.
Рак
Рак - известная копилка, он всегда одолжит денег на что-то нужное и важное. Например, решили вы обновить компьютер или купить телескоп, а вот на еду или одежду у Раков лучше не простить.
Эти одухотворенные товарищи не считают нужным тратиться на мещанские потребности, поэтому не займут.
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Стрелец
Стрелец для своих друзей – это настоящая палочка-выручалочка. Он всегда поддержит финансово и даст денег в долг. Однако Стрелец очень стесняется напоминать об одолжении, а некоторые непорядочные товарищи пользуются этим.
Водолей
Умеет складывать и откладывать, поэму у него всегда можно перехватить денег до получки. Но стоит учитывать, что Водолей не даст под честное слово, как Стрелец, но и допрашивать, зачем деньги, в отличие от Рака, тоже не будет.
Водолей займет под процент, поэтому ему даже не придется напоминать, заемщик все вернет сам.
Подробнее о прогнозах Саоны можно прочесть на ее официальном сайте.
Саона. Фото: личный архив