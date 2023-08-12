Кто из знаков зодиака всегда дает в долг - верит людям

Все друзья и родственники знают, что эти люди всегда дадут в долг. Если вам нужно дожить до зарплаты, а финансы поют романсы, смело обращайтесь к ним.

А среди каких знаков зодиака чаще всего встречаются такие великодушные личности? Об этом Teleprogramma.pro рассказала таролог Саона.

Рак

Рак - известная копилка, он всегда одолжит денег на что-то нужное и важное. Например, решили вы обновить компьютер или купить телескоп, а вот на еду или одежду у Раков лучше не простить.

Эти одухотворенные товарищи не считают нужным тратиться на мещанские потребности, поэтому не займут.

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Стрелец

Стрелец для своих друзей – это настоящая палочка-выручалочка. Он всегда поддержит финансово и даст денег в долг. Однако Стрелец очень стесняется напоминать об одолжении, а некоторые непорядочные товарищи пользуются этим.