И будет вам счастье: Тамара Глоба указала, что непременно надлежит сделать в августе Овнам, Тельцам и Близнецам

Известный астролог Тамара Глоба рассказала, чего ждать от этих дней августа представителям разных знаков зодиака.
Причем эксперт сделала акцент на рекомендациях для некоторых знаков зодиака, озвучив, как им надлежит провести этот период, чтобы почувствовать себя счастливыми.
Что же предписано сделать Овнам, Тельцам и Близнецам — тем, кто родился весной и в первые дни лета?
Овнам пока стоит повременить с поездками, покупками и личными встречами.
Тельцам рекомендуется беречь дом и близких и избегать сомнительных знакомств.
Близнецам нужно обходить стороной неадекватных людей и беречь имущество.
По материалам телеграм-канала «Русское радио»