Африканские страсти: пять имен женщин, которые любят бури и встряски — им скучно, когда все идет по накатанной

Шаманка Кажетта Ахметжанова перечислила имена женщин, обожающих резкие встряски: они освежают их чувства.

Яна — раз в неделю хлопает дверью

Яна — эдакая дикая кошечка, которая гуляет сама по себе. Привязать к себе эту девушку — задача для настоящего укротителя. Однако если вдруг вы все же затащили Яну под венец, будьте готовы к сюрпризам: раз в неделю она будет собирать вещи, чтобы заставить вас понервничать.

Инна — ей нужны штормы

Инна тоже относится к женщинам, которые не ценят тихую семейную гавань. Точнее, не так: они ее ценят, если в семью с завидной регулярностью заглядывают штормы. Только под натиском стихии Инна понимает, как она любит партнера и дорожит им. А если в доме тишина и покой — он ее откровенно бесит.

Маргарита — заставит ревновать

Красавица Маргарита знает себе цену, а если муж вдруг подзабыл — она напомнит. Если не услышит — прокричит. Если проигнорирует — пусть пеняет на себя. Маргарита умеет вызвать ревность в партнере одним щелчком пальцев, но никогда не переходит черту.

Марианна — обожает экстрим

Марианна — очень неспокойная жена. Ей всегда нужно куда-то идти, бежать, ехать и лететь. Если она не получает эмоций вне семейной жизни от экстрима и новых впечатлений, то бурные скандалы вам обеспечены. Они скрепляют ваш союз.

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Дарья — истерит без повода

Дарья — женщина, которой необходимо чувствовать себя самой любимой. При этом она сравнивает себя и свои отношения с другими людьми, приходит к выводу, что ее муж десять лет назад ухаживал за ней хуже, чем сейчас парень племянницы, и начинает истерить. Во время истерики Дарья сбрасывает стресс и понимает свою жизнь, какой она есть.