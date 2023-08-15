Страстные и темпераментные: пять имен женщин, которым на роду написано стать актрисами

Разобраться в именах, «отвечающих» за актерские способности, нам помогает таролог Саона.

Екатерина — страстная и обаятельная

Типичная Екатерина, несмотря на внешнюю невозмутимость и холодность, обладает страстным характером. Если ей что-то нравится, она со всей страстью примется осваивать новое ремесло. Легко овладеет и актерской профессией, а в союзе с природным артистизмом и харизмой способна добиться серьезных высот.

Татьяна — любит классические постановки

Татьяна — тонкая и ранимая натура, которой самое место в театре. Она с упоением зачитывается классикой, цитирует великих поэтов и мечтает сыграть роль Татьяна Лариной в постановке «Евгений Онегин».

Ольга — идеальна в мелодрамах и трагедиях

Ольга не так проста, как Татьяна. Она тихая река, которая однако в любой момент может показать крутые пороги и сильное течение. Импульсивность и темпераментность делают Ольгу идеальной кандидаткой для ролей в драмах, мелодрамах и трагедиях, где ценится демонстрация гаммы чувств.

Мария — хороша и в больших, и в маленьких ролях

Мария способна показать себя как в театре, так и в кино. Она — большой профессионал, так как блестяще справляется как с главными, так и со второстепенными ролями. Мария считает, что нет маленьких ролей, поэтому с высоко поднятой головой выходит к зрителю.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Кристина — предпочитает интересные ей роли

Кристина — девочка-праздник, которой очень идет карьера актрисы. Она прекрасно вживается в интересные ей роли и великолепно играет персонажей, которых понимает. Однако ей нужно стремиться лучше узнавать профессию, чтобы сравняться по мастерству с Марией.