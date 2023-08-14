Обожают скандалы и интриги: пять имен женщин, которые строят всем козни на работе

Таролог и парапсихолог Галина Янко предупреждает: если с вами работают эти женщины — надо держать ухо востро!

Карина — с ней надо подружиться, для собственной безопасности

Карина — вспыльчивая и эгоистичная. Она везде ищет свою выгоду. Мало того, считает, что она всегда права. Часто Карина чувствует свое превосходство над другими, что дает ей возможность стать лидером. Если вы не хотите стать жертвой ее интриг, то будьте к ней ближе, насколько это возможно. Тогда она не будет воспринимать вас как угрозу.

Яна — держитесь от нее подальше!

Яна привыкла к тому, что все внимание приковано к ней. И если кто-то нарушит этот порядок вещей, то Яна будет мстить. А делает это она с помощью интриг, в центре которых находится сама. Порой творит такое, что не поддается здравому смыслу. Лучше держаться от Яны подальше, чтобы не затмить ее роковую красоту.

Татьяна — сплетничает и скандалит

Татьяна эмоциональна и конфликтна. Она всегда не прочь перемыть косточки другим: обсудить за спинами коллег их недостатки, черты, случаи из жизни. Такими поступками Татьяна вызывает ответную реакцию — и сама оказывается в окружении интриг, скандалов и конфликтов. Займите нейтральную позицию — и станете ей неинтересны.

Виктория — обожает атмосферу конфликтов

У Виктории неплохой характер, но и обратное о ней сказать нельзя. Она способна достичь больших высот в профессии. Именно эта способность и делает ее героиней интриг. Виктории нравится этот факт, она любит саму атмосферу конфликта. И начинает строить козни всем тем, кто попадается под руку. Стоит сказать Вике правду о том, что она сама виновата. В ее натуре отряхнуться и сделать вид, что ничего не случилось.

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Алиса — вызывает зависть у других женщин

Алиса всегда в центре внимания. Она очень яркая и эксцентричная. Алиса не плетет сама интриги против коллег. Ее вина лишь в том, что она всегда окружена вниманием противоположного пола. Других женщин это раздражает, и они начинают интриговать против нее. Именно причудливое поведение Алисы помогает ей выйти из любого положения красиво. Она всегда будет на высоте и окружена вниманием.

