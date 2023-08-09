Володина назвала года рождения тех, кого не коснутся беды в 2023 году — ищем себя в списке

Василиса Володина в свежем прогнозе на 2023 год назвала тех, кого все беды и испытания обойдут стороной. И это люди, рожденные в определенный год. Они окажутся под защитой переменчивой фортуны. Их не коснутся трудности, которые будут донимать всех остальных. Эти везунчики словно окажутся под защитой самой Вселенной. Благодаря своей интуиции им удастся избежать пагубного влияния — их амбиции не затянут в капкан.