Два баловня судьбы, которые развернут жизнь на 180° в августе — сорвут жирный куш: Глоба

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На материальный успех и денежную выгоду от своих новых проектов могут рассчитывать амбициозные Овны. Кто-кто, а этот знак зодиака весь месяц будет вкалывать, зарабатывая нужные ему средства. Овны доведут до совершенства все свои проекты, особенно те, что связаны с интеллектуальной деятельностью. Это принесет им финансовый успех и процветание. Любимое дело будет приносить им удовольствие.

Возможности для заработка появятся и у Раков. Август станет для них периодом для обучения и повышения квалификации. Их ждут полезные знакомства и встречи с теми, кто предложит им новое дело. Только благодаря своему обаянию Раки будут привлекать к себе денежные потоки.