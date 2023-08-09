Какая миссия ждет Стрельцов, Козерогов, Водолеев и Рыб до 21 августа — в чем их выгода

Астролог Людмила Митрохина поделилась прогнозом на вторую половину августа, назвав важные даты. Они затронут период с 9 по 21 августа. Для некоторых знаков зодиака в это время станет важной их личная миссия и выгода.

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Стрельцы будут заняты своим здоровьем и внешним видом. Сейчас наступает идеальное время, чтобы уделить этому особое внимание. Скоро Стрельцы окажутся в гуще событий, и тогда будет уже не до отдыха. Любые инвестиции в себя окупятся в двойном размере. С 16 августа Стрельцы могут почувствовать усталость. Им следует прислушаться к себе.

Кармический период ждет Козерогов. Они получат ровно столько, сколько заслужили. Если этот знак зодиака трудился, то придет время собирать плоды. А те, кто ленился и откладывал дела на работе, окажутся на грани нервного срыва. Спасти ситуацию можно только путем делегирования некоторых обязанностей.

По здоровью неприятных сюрпризов Водолеям ждать не приходится. Однако им придется решать проблемы как личного, так и делового плана. Сделать это одновременно им едва ли удастся. Придется выбирать, и тут без драмы не обойтись. Их ждет накал страстей.

Рыбы все свободное время проводят на службе. Там им спокойнее, нежели дома. Приступ трудоголизма важно использовать по максимуму, чтобы завершить давно начатые дела.

«Можете пару раз заглянуть к начальнику, чтобы он оценил ваше рвение к работе», — добавила астролог.

По материалам 7days