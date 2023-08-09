Глоба озвучила главных счастливчиков: уедут далеко и станут там богатыми (родились в эти два месяца)

Тельцы, которые родились с 20 апреля по 20 мая, скоро кардинально поменяют свой жизненный путь. Об этом поведала астролог Тамара Глоба.

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Тельцам суждено отправиться в дальний путь и обрести там большое счастье. Это может быть путешествие мечты, отпуск, командировка или переезд.

Однако именно этот момент позволит представителям зодиакальной системы полностью обнулиться и понять смысл жизни. Там, на новой полосе судьбы Тельцы увидят финансовые потоки, которые были от них скрыты и смогут устроить свою частную жизнь наилучшим образом.

Источник: rsute.ru