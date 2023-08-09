Только одному знаку так не повезет в августе: Володина предрекла слезы в любви и беду на работе

Рыбы вступили в непростой период своей жизни, заявила астролог Василиса Володина.

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Вселенная словно испытывает этих людей на прочность, вставляя палки в колеса по всем фронтам. На работе дела идут с преодолением, отношения с коллегами, партнерами, начальством сейчас максимально напряжены.

К тому же дома назревает волна недовольства. Нужно иметь ангельское спокойствие, чтобы в этот момент не сорваться. Астролог все-таки советует Рыбам собрать все свои силы и сохранять максимальное спокойствие, если не держать эмоции в узде, можно остаться без заработка и любимого человека.

Источник: rsute.ru