Решающее условие для счастья Львов, Дев, Весов и Скорпионов в августе — чистейшая полоса удачи

Астролог Людмила Митрохина поделилась прогнозом на вторую половину месяца, включив в него даты с 9 по 21 августа. Некоторым знакам зодиака в этот период нужно проявить осторожность и бдительность.

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Львы почувствуют упадок сил, но беспокоиться раньше времени не нужно. Связать эти ощущения можно с ежегодной перестройкой, когда Солнце пребывает в их сознании.

Когда активно время будет в зените, Львы ощутят, что им подвластны любые процессы в карьере. Звезды советуют им воспользоваться своим даром убеждения. Пока же Львам нужно отдохнуть, а затем начать строить планы. Переходить к активным действиям до 21 августа им не следует.

Дела тех, кто родился под знаком Девы, идут в гору. Они заложит хороший фундамент для безбедного будущего. Здоровье их также не подведет. Они сумеют справиться с любой сложной ситуацией. Однако не стоит себя перегружать делами. Вселенная сулит им позитивные перемены в личной жизни. Девы уйдут от ситуаций, которые могли бы привести их к разрыву со второй половинкой.