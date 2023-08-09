Решающее условие для счастья Львов, Дев, Весов и Скорпионов в августе — чистейшая полоса удачи

Астролог Людмила Митрохина поделилась прогнозом на вторую половину месяца, включив в него даты с 9 по 21 августа. Некоторым знакам зодиака в этот период нужно проявить осторожность и бдительность.
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Львы почувствуют упадок сил, но беспокоиться раньше времени не нужно. Связать эти ощущения можно с ежегодной перестройкой, когда Солнце пребывает в их сознании.
Когда активно время будет в зените, Львы ощутят, что им подвластны любые процессы в карьере. Звезды советуют им воспользоваться своим даром убеждения. Пока же Львам нужно отдохнуть, а затем начать строить планы. Переходить к активным действиям до 21 августа им не следует.
Дела тех, кто родился под знаком Девы, идут в гору. Они заложит хороший фундамент для безбедного будущего. Здоровье их также не подведет. Они сумеют справиться с любой сложной ситуацией. Однако не стоит себя перегружать делами. Вселенная сулит им позитивные перемены в личной жизни. Девы уйдут от ситуаций, которые могли бы привести их к разрыву со второй половинкой.
Весы в этот период также окажутся на коне, они будут притягательны для противоположного пола. Это даст им бонус в карьере, в финансах и в личной жизни.
Ретроградная Венера сильнее всего повлияет на этот знак, поставив его в центр всеобщего внимания. Поэтому Весам нужно с осторожностью подходить к тому, какие люди их будут окружать.
Скорпионам в период с 9 по 21 августа удастся оказаться в любимчиках Вселенной только в том случае, если это время они проведут в поездках. Это могут быть путешествия или командировки.
На их карьере положительно скажутся конференции, переговоры или обучение для повышения квалификации. Их также ждет финансовый всплеск. Главное условие — не сидеть на месте. Тогда они окажутся среди победителей.
По материалам 7days