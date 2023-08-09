Какая миссия свалится на Овнов, Тельцов, Близнецов и Раков до 21 августа — деньги, любовь и карьера

Астролог Людмила Митрохина поделилась прогнозом на период, который охватит даты с 9 до 21 августа. В середине месяца некоторым знакам зодиака придется проявить осторожность.
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Овны
Их ждут дружеские встречи с коллегами и близкими приятелями. На этом фоне Овнам нужно следить за каждым своим словом. Есть риск обмана и клеветы с их стороны.
То что касается вопросов здоровья: им нужно быть внимательнее к пище. Также Овны получат приятный подарок от Вселенной. Кто-то вернет им старый долг. Доходы могут увеличиться и за счет премиальных.
Тельцы
Могут рассчитывать на стабильное материальное положение. Однако звезды не советуют им тратить деньги на ерунду. Последнее, будет даваться им с трудом. Этому знаку зодиака важно проявить свою активность. Звезды советуют им если и тратить деньги, то хотя бы не брать кредиты.
Близнецы
Вот кто наконец-то позволит себе немного расслабиться. Близнецы будут максимально спокойно чувствовать себя на работе, дальше их ждет решающий рывок. Это самое правильное отношение к своему труду. У них появится шанс заявить о себе и упускать его не следует.
Раки
Этот знак зодиака станет тем везунчиком, который почувствует поддержку Вселенной. В период с 9 до 21 августа у людей этого знака будут решаться все проблемы, они с легкостью найдут контакт с окружающими. Все их просьбы будут исполняться.
«Люди этого знака могут использовать эту привилегию, но перекладывать на других ответственность все же не стоит», - добавила астролог.
По материалам 7days