Какая миссия свалится на Овнов, Тельцов, Близнецов и Раков до 21 августа — деньги, любовь и карьера

Астролог Людмила Митрохина поделилась прогнозом на период, который охватит даты с 9 до 21 августа. В середине месяца некоторым знакам зодиака придется проявить осторожность.

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Овны

Их ждут дружеские встречи с коллегами и близкими приятелями. На этом фоне Овнам нужно следить за каждым своим словом. Есть риск обмана и клеветы с их стороны.

То что касается вопросов здоровья: им нужно быть внимательнее к пище. Также Овны получат приятный подарок от Вселенной. Кто-то вернет им старый долг. Доходы могут увеличиться и за счет премиальных.

Тельцы

Могут рассчитывать на стабильное материальное положение. Однако звезды не советуют им тратить деньги на ерунду. Последнее, будет даваться им с трудом. Этому знаку зодиака важно проявить свою активность. Звезды советуют им если и тратить деньги, то хотя бы не брать кредиты.