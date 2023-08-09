Что обязательно должны сделать Львы, Девы, Весы и Скорпионы в августе — Глоба

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на август, назвав знаки зодиака, которые должны прислушаться к своей интуиции. В этом месяце у них есть особая миссия.
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Львы должны постараться найти время для путешествий и поездок. Ведь именно вдали от дома к ним придет признание, любовь и успех. Процветание наступит как в личном плане, так и в деловом.
«Проявите внимательность в финансовых вопросах в начале августа и в середине месяца», - заверила Глоба.
Перед Девами стоит непростая задача — от них требуется быть в двух местах одновременно. Это заставит их развить небывалую активность. В августе этому знаку зодиака нужно заняться собой: здоровьем, личными проектами и идеями.
«Вдали от дома появятся предложения, успех в поездках. Дороги принесут многое, к чему вы стремились, но в начале месяца постарайтесь не поссориться с близкими людьми», - настаивает астролог.
Весы весь август будут заниматься подготовкой к новому этапу в своей жизни: эти планы связаны с работой, отношениями, перспективами на будущее, друзьями.
«Уделите внимание близким, земельным вопросам, займитесь тем, что вам еще неизвестно. Откройте для себя новые возможности в изучении прежних вещей», - уточнила Глоба
От Скорпионов потребуется внимание к делам близких, любимых и родных. Кроме того, этот знак зодиака проработает перспективы на осень, которые будут касаться их работы.
«Постарайтесь не потратиться на все, что вам нравится. Растраты принесут неудачи. В конце месяца займитесь здоровьем», - добавила астролог.