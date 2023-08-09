Что обязательно должны сделать Львы, Девы, Весы и Скорпионы в августе — Глоба

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на август, назвав знаки зодиака, которые должны прислушаться к своей интуиции. В этом месяце у них есть особая миссия.

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Львы должны постараться найти время для путешествий и поездок. Ведь именно вдали от дома к ним придет признание, любовь и успех. Процветание наступит как в личном плане, так и в деловом.

«Проявите внимательность в финансовых вопросах в начале августа и в середине месяца», - заверила Глоба.

Перед Девами стоит непростая задача — от них требуется быть в двух местах одновременно. Это заставит их развить небывалую активность. В августе этому знаку зодиака нужно заняться собой: здоровьем, личными проектами и идеями.