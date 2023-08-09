Какой знак после разговора потеряет все деньги: Глоба — обязательно отложите часть

Астролог Тамара Глоба предостерегла Козерогов от рискованных финансовых дел.

Сейчас планеты сложились так, что этим людям лучше вообще забыть про любые операции с деньгами и сосредоточиться на решении бытовых вопросов и личных дел.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Не радуйтесь успеху, который вы станете ощущать после деловых переговоров, он может оказаться сомнительным. Финансовые операции не оправдают приложенных усилий.

Возможны крупные траты, которых вы не ожидали, будьте осторожны в обращении с деньгами и обязательно оставьте на черный день часть средств.

Источник: rsute.ru.