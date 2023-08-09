Володина назвала людей, которые сведут с ума противоположный пол: список по датам рождения

Любопытным даром в эти дни наделила Вселенная целый список людей. В него вошли люди, которые родились под знаком Скорпиона — с 23 октября и 21 ноября. Астролог Василиса Володина рассказала, что сейчас они становятся буквально магнитом для противоположного пола.

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Окружающие люди не могут объяснить, но их неудержимо тянет к Скорпионам. Представители знака должны понимать, что это не будет продолжаться вечно.

Однако у Скорпионов есть хороший шанс самоутвердиться и поднять планку своей самооценки.

Источник: rsute.ru