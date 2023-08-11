Самые меркантильные женщины среди знаков зодиака – нахально залезут в ваш кошелек

Самый главный страх богатых мужчин – что женщины любят не их самих, а их счет в банке. Психология меркантильных красоток хорошо показана в фильме «Как выйти замуж за миллионера» с участием Мэрилин Монро.

Женщин каких знаков зодиака больше всего стоит опасаться состоятельным господам? Об этом Teleprogramma.pro рассказала таролог Галина Янко.

Дева

Любовь Девы измеряется подарками. Соответственно, эту женщину не сможет финансово потянуть несостоятельный или жадный мужчина.

Дело в том, что Дева знает себе цену и опускать планку не будет даже по очень большой любви, поэтому в брак представительницы этого знака зодиака вступают исключительно по расчету.

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Весы

Весы - одни из самых прагматичных женщин. Они никогда не свяжут свою жизнь с мужчиной, у которого нет денег, просто потому что они не могут полюбить мужчину, у которого нет денег.

Состояние партнера они ставят на первое место, а уже потом рассматривают другие опции: отношение, воспитание, образование, внешние данные и т.д.