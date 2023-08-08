Какая участь ждет в старости Весов, Скорпионов и Стрельцов: как будут жить разные знаки зодиака на закате жизни

Весы в старости захотят, чтобы рядом с ними был надежный партнер, и сделают все, чтобы он появился. А еще Весам важна компания друзей.

Скорпионы до самой старости будут чувствовать себя молодыми душой. Их натура будет жаждать новых свершений и открытий.

Стрельцы в определенном возрасте превратятся в философов и будут испытывать потребность делиться своими знаниями с близкими. Слушать Стрельцов будет легко и приятно, ведь у них легкий характер.

По материалам gurni.ru