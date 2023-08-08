Какая участь ждет в старости Весов, Скорпионов и Стрельцов: как будут жить разные знаки зодиака на закате жизни

Пожилая пара в парке. Фото: Global Look Press

То , какими мы будем в старости, зависит и от нашего гороскопа тоже.

Каким человек будет в старости, зависит от многих факторов. Привычки, образ жизни, гены... Но не только.

Астрологи считают, что имеет значение и гороскоп. Участь каждого на закате жизни зависит от того, под какой звездой родился. 

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Весы в старости захотят, чтобы рядом с ними был надежный партнер, и сделают все, чтобы он появился. А еще Весам важна компания друзей.

Скорпионы до самой старости будут чувствовать себя молодыми душой. Их натура будет жаждать новых свершений и открытий.

Стрельцы в определенном возрасте превратятся в философов и будут испытывать потребность делиться своими знаниями с близкими. Слушать Стрельцов будет легко и приятно, ведь у них легкий характер.

По материалам gurni.ru

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