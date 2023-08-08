Для чего посланы на Землю Козероги, Водолеи и Рыбы: в чем истинная миссия холодных знаков зодиака

Водолеи рождены, чтобы изобретать. Водолеи призваны научить людей мыслить не шаблонами и стереотипами. Водолеям под силу даже изменить будущее с помощью своих гениальных идей.

Миссия Рыб — сострадать. Рыбы часто наделены чутким и сентиментальным характером, который проявляется в желании сочувствовать ближнему.

По материалам gurni.ru