Для чего посланы на Землю Козероги, Водолеи и Рыбы: в чем истинная миссия холодных знаков зодиака

Циферблат с изображением знаков зодиака. Фото: Global Look Press

Астрологи считают, что у каждого знака зодиака есть свое предназначение.

Астрологи уверены, что у каждого знака зодиака есть свое предназначение и миссия на Земле. Для чего приходят в этот мир люди, родившиеся в холодное время года — зимой и в начале весны, Козероги, Водолеи и Рыбы? В чем их истинное предназначение?

Миссия Козерогов — добиваться поставленных целей. Козероги упорны и не боятся покорять самые высокие вершины.

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Водолеи рождены, чтобы изобретать. Водолеи призваны научить людей мыслить не шаблонами и стереотипами. Водолеям под силу даже изменить будущее с помощью своих гениальных идей.

Миссия Рыб — сострадать. Рыбы часто наделены чутким и сентиментальным характером, который проявляется в желании сочувствовать ближнему.

По материалам gurni.ru

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