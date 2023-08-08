Самое благородное предназначение: три знака зодиака, которые родились с особой миссией — Львы, Скорпионы и Козероги

У каждого знака зодиака есть свое жизненное предназначение. Но считается, что особой благородной миссией наделены представители трех знаков зодиака. Это — рожденные под созвездием Льва, Скорпиона и Козерога.

Львы не обделены лидерскими качествами, они всегда на шаг впереди и ведут за собой. Астрологи утверждают, что жизненная миссия Львов заключается в том, чтобы стать предводителем для людей. Если вы решитесь пойти за Львом, будьте уверены, что дойдете до конца.

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