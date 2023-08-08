Что ждет в старости Раков, Львов и Дев: участь по знаку зодиака

То, какими люди станут в пожилом возрасте и проведут свою старость, зависит от многих составляющих, в том числе и гороскопа.
Что ждет в старости тех, кто родился летом и в начале осени — Раков, Львов и Дев.
Раки предпочитают проводить старость в окружении родственников. Если же близких рядом не будет, Раки могут впасть в меланхолию и даже депрессию.
У Львов с возрастом достигает апогея любовь к собственным достижениям. Они могут часами рассказывать окружающим о своих доблестях и обижаются на них, если те не хотят слушать.
Девы свою старость тщательно расписывают и планируют. Если у Дев счастливый брак, то старость станет для них периодом расцвета.
По материалам gurni.ru