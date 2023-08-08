Что ждет в старости Раков, Львов и Дев: участь по знаку зодиака

То, какими люди станут в пожилом возрасте и проведут свою старость, зависит от многих составляющих, в том числе и гороскопа.

Что ждет в старости тех, кто родился летом и в начале осени — Раков, Львов и Дев.

Раки предпочитают проводить старость в окружении родственников. Если же близких рядом не будет, Раки могут впасть в меланхолию и даже депрессию.

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