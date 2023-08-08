Успехи, прибыль, благоденствие: Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которые заряжены на удачу и счастье в жизни

Астролог Тамара Глоба, известная наиболее точными прогнозами, рассказала, чего ждать от этих августовских дней представителям разных знаков зодиака.
Тамара Глоба особо выделила четыре знака зодиака, которые заряжены на удачу и счастье. Тельцам, Львам, Девам и Рыбам звезды сулят успехи, получение прибыли и всяческое благоденствие.
Тельцам звезды сулят успехи в спорте, на службе и в личной жизни. Вероятна прибыль.
Львам прибыль обещана как результат упорной работы. Не забывайте учитывать интересы руководства.
У Дев удачно пройдут важные встречи, которые и принесут прибыль.
Рыбам обещаны успехи в учебной деятельности и поддержка родных.
По материалам телеграм-канала «Русское радио»