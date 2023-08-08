Успехи, прибыль, благоденствие: Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которые заряжены на удачу и счастье в жизни

Жизнерадостная девушка. Фото: Global Look Press

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз.

Астролог Тамара Глоба, известная наиболее точными прогнозами, рассказала, чего ждать от этих августовских дней представителям разных знаков зодиака.

Тамара Глоба особо выделила четыре знака зодиака, которые заряжены на удачу и счастье. Тельцам, Львам, Девам и Рыбам звезды сулят успехи, получение прибыли и всяческое благоденствие.

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Тельцам звезды сулят успехи в спорте, на службе и в личной жизни. Вероятна прибыль. 

Львам прибыль обещана как результат упорной работы. Не забывайте учитывать интересы руководства.

У Дев удачно пройдут важные встречи, которые и принесут прибыль.

Рыбам обещаны успехи в учебной деятельности и поддержка родных.

По материалам телеграм-канала «Русское радио»

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