Они не переносят шумных вечеринок: пять имен мужчин, любящих одиночество и тишину

Таролог Галина Янко предостерегает: мужчины с этими именами тяжело переносят избыток общения, они могут отдохнут и расслабиться только наедине с собой.

Иван – скрывает эмоции под маской невозмутимости

Иван по натуре - одиночка, он не любит больших компаний и держится от них в стороне. Предпочитает общаться через мессенджеры, а не лично. В то же время Иван спокоен, вежлив и дисциплинирован. Часто не показывает свои эмоции, которые все же у него есть, только скрываются под маской невозмутимости. Приблизиться к себе он позволяет только тем людям, которые заслужили его доверие.

Максим – избегает контактов с незнакомцами

Максим также входит в число мужчин-интровертов. Он не нуждается в постоянном общении и избегает контактов с незнакомыми людьми. Максим допускает в свой круг общения только тех, с кем он давно знаком. Чтобы стать ему другом, нужно дать понять, что от вас не исходит угрозы. Он не станет тратить время на человека, который может создать ему проблемы.

Петр – защищает свое личное пространство

Петр имеет привязанность к самому себе и не нуждается в общении с разными людьми. Он любит одиночество и общается только с теми, кто не стремится его изменить. Только терпеливая женщина сможет его влюбить в себя. Петр станет отличным семьянином, если не нарушать его личное пространство.

Кирилл – ненавидит ходить в гости

Кирилл любит свою работу и тихий умиротворенный отдых. Именно поэтому он выбирает команду с небольшим количеством коллег. Так он чувствует себя как «рыба в воде». Кирилл любит отдыхать дома, наедине с собой. Идти в гости для него – «напряг»: там нужно следить за своими словами и действиями, а это его утомляет.

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Константин – даже в горы ходит один

Константин очень добрый и отзывчивый. Его влекут приключения: отправиться в горы, покататься на серфе или спрыгнуть с тарзанки. Но всем этим он готов наслаждаться один, без группы поддержки и охающих зевак. Поэтому праздник в шумной компании или отдых в ресторане - это не для него.

