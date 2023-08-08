Кармическое условие для счастья Львов, Дев и Весов — залог чистейшей полосы везения

Парапсихолог Оксана Лукина в эксклюзивном прогнозе для сайта Teleprogramma.pro называла кармическое условие для счастья некоторых знаков зодиака. Благодаря этому определяется их миссия и закладывается чистейшая полоса удачи.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Львы — истинные представители роскоши, богатства и могущества. Эти люди будут счастливы лишь тогда, когда получат все, о чем они мечтали. Их миссия — нести в этот мир прекрасное и отвлекать умы от бытовой скуки и рутины.

Девы стремятся просвещать и наставлять даже тогда, когда окружающие не просят их совета. Этот знак зодиака уверен в том, что только ему известно, как надо жить правильно. И для каждого у них найдется совет.

Для Весов важным являются три постулата: равенство, братство и единство. Они стремятся обрести любовь к миру, к людям и ко всему на Плане.