Кармическое условие для счастья Львов, Дев и Весов — залог чистейшей полосы везения

Парапсихолог Оксана Лукина в эксклюзивном прогнозе для сайта Teleprogramma.pro называла кармическое условие для счастья некоторых знаков зодиака. Благодаря этому определяется их миссия и закладывается чистейшая полоса удачи.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Львы — истинные представители роскоши, богатства и могущества. Эти люди будут счастливы лишь тогда, когда получат все, о чем они мечтали. Их миссия — нести в этот мир прекрасное и отвлекать умы от бытовой скуки и рутины.
Девы стремятся просвещать и наставлять даже тогда, когда окружающие не просят их совета. Этот знак зодиака уверен в том, что только ему известно, как надо жить правильно. И для каждого у них найдется совет.
Для Весов важным являются три постулата: равенство, братство и единство. Они стремятся обрести любовь к миру, к людям и ко всему на Плане.
«Учат независимости и свободе! Долг — нести идею будущего, чтобы человечество могло видеть свои возможности», — добавила эксперт.