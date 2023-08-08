Истинное предназначение Овнов, Тельцов, Близнецов и Раков — в чем их миссия и сила

Парапсихолог Оксана Лукина в эксклюзивном прогнозе для сайта Teleprogramma.pro называла главную миссию некоторых знаков зодиака — в чем их сила и мощь.

Овны — это те люди, которые всегда будут действовать. В этом их предназначение. Они лидеры по натуре. Этот знак зодиака привык побеждать. Он постоянно находится в действии. Рожденные под этим созвездием обладают мощной силой, которая влечет их вперед.

Тельцы — главные накопители. Даже при самых скромных дохода, они могут сколотить огромное состояние. Тратить сбережения этот знак зодиака не может. Им нравится откладывать средства, наращивая капитал. А вот расставаться с деньгами они не привыкли.

Из Близнецов получаются отличные учителя и наставники. В этом и заключается их миссия — делиться опытом с другими.

«Вы можете своим примером показать людям, как можно в 10 местах быть одновременно», - говорится в их прогнозе.

Раки готовы помогать всем без исключения. Из них получаются замечательные партнеры, друзья — это светлые люди, которые способны окружить своей заботой всех вокруг.