Володина назвала знак, который станет слаще меда для противоположного пола: влияние планет

Иногда совершенно невозможно понять, почему тот или иной человек привлекает противоположный пол. Тут работает и характер, и харизма, и внешний вид. И влияние планет тоже.
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Астролог Василиса Володина поведала, что сейчас Скорпионы находятся под таким воздействием Вселенной, что наделяются в глазах противоположного пола особенным магнетизмом.
Многие представители данной зодиакальной системы уж почувствовали это, но не могут понять причину столь интересного факта.
Это ощущение подарит Скорпионам не только приятные чувства, но и вселит в них уверенность в себе, раскроет дороги в их светлое будущее на личном фронте.
Источник: rsute.ru