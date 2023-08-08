Что должны сделать Девы, Весы, Скорпионы и Стрельцы в августе: Володина — разворот на 180°

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на август, назвав знаки зодиака с особой миссией. Какие шаги они должны предпринять для того, чтобы уберечь себя от лишних тревог и невзгод — далее подробней.
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Девы будут править августом. Этот месяц посвящен им одним. И все благодаря Меркурию, который будет оказывать благотворное влияние на все их дела. Особенно те, которые будут связаны с поездками за границу.
На повестке дня у Дев их собственная персона: этот знак будут волновать их начинания, личные проекты и имидж в обществе. Новые предложение придут издалека. И они окажутся весьма перспективными.
Август для Весов пройдет в закулисной борьбе, поисках ресурсов и способах повлиять на коллектив. Те, кто повязан в семейно-бытовом плане, будут погружены в переживания о будущем. И все из-за возможных кредитов, налогов или сложностей с финансами у партнера.
Скорпионы проявят в августе свою лидерскую натуру. Они умеют сплачивать людей. Вокруг них будут собираться единомышленники. Кто-то организует встречу с одноклассниками, другие займутся волонтерской деятельностью или политической, остальные найдут себя в творческих группах. Скорпионы окажутся в коллективе, который будет объединен общими интересами.
Стрельцы в августе должны пересмотреть свои цели и идеалы. Возможны кризисы на фоне того, что все их проекты вдруг покажутся им мелкими и бессмысленными. Этот знак захочет большего, к примеру, вырваться из рутины. Но как это сделать, он пока еще не знает.
«Кто-то из Стрельцов, побывав за границей в отпуске, ощутит себя на своем месте именно в другой стороне с широкими горизонтами, а, встретившись по возвращении с кучей накопившихся домашне-рабочих забот, не очень, мягко говоря, обрадуется», - добавила астролог.