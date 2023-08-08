Что должны сделать Девы, Весы, Скорпионы и Стрельцы в августе: Володина — разворот на 180°

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на август, назвав знаки зодиака с особой миссией. Какие шаги они должны предпринять для того, чтобы уберечь себя от лишних тревог и невзгод — далее подробней.

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Девы будут править августом. Этот месяц посвящен им одним. И все благодаря Меркурию, который будет оказывать благотворное влияние на все их дела. Особенно те, которые будут связаны с поездками за границу.

На повестке дня у Дев их собственная персона: этот знак будут волновать их начинания, личные проекты и имидж в обществе. Новые предложение придут издалека. И они окажутся весьма перспективными.

Август для Весов пройдет в закулисной борьбе, поисках ресурсов и способах повлиять на коллектив. Те, кто повязан в семейно-бытовом плане, будут погружены в переживания о будущем. И все из-за возможных кредитов, налогов или сложностей с финансами у партнера.