Судьбоносные перемены на 180 градусов: какой знак зодиака на пороге открытий - Глоба

Астролог Тамара Глоба уверена, что у Львов наступает период, когда исполнятся желания. По ее мнению, этим людям сам Господь Бог велел быть счастливыми и вряд ли что-то омрачит им путь.

«Осенью случатся судьбоносные перемены, которые перевернут жизнь на 180 градусов. То, что казалось раньше черным - окажется белым. Львы как будто прозреют», - заявила она.

По словам Глобы, Львам удастся очиститься и начать путь навстречу счастью. Фортуна будет благоволить.

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