Зацепит даже самых спокойных: Глоба дал тревожный прогноз на 9 августа

Известный астролог Богдан Глоба в своем прогнозе на вторую неделю августа раскрыл грядущее. В ходе семидневки случится масса рисков: агрессия, активизация мошенников, упущенная выгода. Найдется и место удаче – повезет тем, кто не привык занимать выжидательную позицию.

На среду, 9 августа, Глоба дал не менее тревожный прогноз. И зацепит даже тех, кто не ввязывался.

«Среда с утра будоражит даже самых спокойных. Опасайтесь мошенников и держите руку на пульсе текущих дел. День успешен для переговоров, учебы и заключения сделок», - сообщил астролог.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»