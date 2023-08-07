У каждого свое предназначение: для чего пришли в этот мир Овны, Тельцы, Близнецы — особая миссия по знаку зодиака

Циферблат с изображением знаков зодиака. Фото: Global Look Press

У каждого человека есть своя особая миссия на Земле.

Каждый человек приходит в этот мир не просто так – он несет особую миссию. Она зависит от знака зодиака. У родившихся под разными созвездиями — разное предназначение.

Главная миссия Овнов — действовать. Представители этого знака зодиака получают хорошие результаты, когда занимаются делами, требующими быстрого принятия решений.

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Миссия Тельцов — упорно добиваться своих целей. Они медленно, но верно движутся по своему намеченному плану. Их ничто не остановит, а перемены только вдохновляют.

Миссия Близнецов — делиться знаниями. Как правило, представители этого знака зодиака — люди энциклопедических знаний. Они постоянно стремятся ко всему новому, любят учиться, с Близнецами никогда не скучно.

По материалам gurni.ru

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